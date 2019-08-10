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عاجل.. الكشف عن قيمة انتقال نيمار لريال مدريد

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:30 م
عاجل.. الكشف عن قيمة انتقال نيمار لريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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كشف توماس جونزاليس مارتين، الذي يعتبر مصدر داخل دائرة صنع القرار في إدارة نادي ريال مدريد، عن كيفية قيام فلورنتينو بيريز رئيس النادي بالتوقيع مع البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفاد جونزاليس أنه إذا كانت اعارة نيمار ستكلفه 100 مليون (70 مليون كراتب و 30 مبلغ الإعاره) وبعد عام واحد فقط سيتخلى عن اللاعب الذي اتى بـ100 مليون.

وواصل المصدر بأن الحقيقة هي ان كل شيء عبارة عن حملة يقوم بها والد نيمار وممثلوه لمعرفة المكان الذي يضعون فيه نيمار لأن لا أحد يريده واليوم نيمار يستحق بالفعل 0 يورو.
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