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غزل المحلة يفرض غرامات علي الوزن الزائد للاعبين في العيد

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:37 م
غزل المحلة يفرض غرامات علي الوزن الزائد للاعبين في العيد
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سارة سالم
 
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حذر خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة، لاعبي الفريق من أي زيادة في الوزن أثناء قضاء أجازة عيد الأضحى.


وتوعد 'عيد' للاعبين بغرامة مالية قدرها 500 جنيها، لكل كيلو جرام زيادة عن الوزن الطبيعي لكل لاعب.


وذلك تجنبا لوجود زيادة في أوزان أي لاعب عقب العودة من أجازة عيد الأضحى المبارك.


ومن المقرر أن يستأنف الفريق المحلاوي مرانه الجماعي بعد قضاء أجازه عيد الأضحي، يوم الثلاثاء المقبل والموافق رابع أيام العيد.


ويخوض الفريق معسكر خارجي بعد إنتهاء الراحة السلبية، بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية لمدة 10 أيام، ضمن إستعداداته للموسم الجديد بدوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري.

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