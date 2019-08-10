ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على موعد ومكان حفل محمد رمضان الجديد

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:34 م
تعرف على موعد ومكان حفل محمد رمضان الجديد
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
نشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يكشف فيه موعد ومكان حفله الجديد والذى من المقرر أن يقدمه بمناسبة عيد الأضحى بمنطقة الساحل الشمالي. 


قال محمد رمضان: "إن شاء الله ميعادنا في جولف بورتو مارينا يوم الجمعة ٢٣ أغسطس أقوى حفلة في الساحل احجز تذكرتك من فوري ومنافذ البيع في جميع أماكن بورتو ثقة في الله نجاح". 

من المتوقع أن يقدم محمد رمضان عددا من الأغانى التى قدمها فى الفترة الأخيرة منها "مافيا والملك ونمبر وان". 

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كليب "انساي" مع النجم المغربي سعد المجرد ، والذي حقق نجاحا ونسبة مشاهدة عالية عبر قناته الرسمية على يوتيوب.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
13:30
5
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
0
x
16:00
0
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
3
x
18:30
1
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
2
x
18:00
1
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي