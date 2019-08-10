أهم أخبار ريال مدريد اليوم.. الريال يُقدم عرض القرن لضم نيمار والكشف عن التشكيلة الجديدة للملكي والصفقة المرتقبة تتأجل

شهد ريال مدريد اليوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها عرض الملكي 40 مليون يورو سنويا مقابل التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- حيرة في ريال مدريد بسبب نيمار

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن هناك حيرة بين مسئولي ريال مدريد بشأن ضم نيمار نجم باريس سان جيرمان بديلا لبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد أنفق في الميركاتو الصيفي 303 ملايين يورو على الصفقات حتى الآن وهناك حيرة بين مسئولي الملكي لتدعيم خط الوسط والتعاقد مع نيمار.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في ضم بوجبا نجم مانشستر يونايتد وحدد المدير الفني الفرنسي الثنائي كريستيان إريكسن نجم توتنهام ودوني فان دي بيك نجم آياكس بديلين له.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال حدد نيمار كخيار أول في الميركاتو الحالي لأن التعاقد مع النجم البرازيلي يعتبر بمثابة حلم قديم له منذ عام 2013.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى وجود اقتراح منذ شهر من الوكيل بيني زهافي يفيد بانتقال نيمار إلى ريال مدريد مقابل رحيل جاريث بيل إلى PSG بالإضافة إلى 90 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يفضل اللعب في نفس مكان الثنائي إيدين هازارد وفينيسيوس جونيور وأن ريال مدريد يدرك أن خطوة ضم نيمار ستؤثر على برشلونة لكن الملكي لن يتبع استراتيجية مجنونة للتعاقد مع نيمار هذا الصيف.





- عرض مغري من ريال مدريد لضم نيمار

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يواصل محاولاته لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وقدم عرضا ضخما لضمه في قترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد لدفع 40 مليون يورو سنويا لنيمار في حال انتقاله لريال مدريد لمدة 5 مواسم وهو ما يفوق راتب نيمار الحالي الذي يتقاضاه مع باريس سان جيرمان والبالغ نحو 36 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة انتقال نيمار إلى ريال مدريد، فإنه سيكون ثاني أعلى اللاعبين أجرا في العالم بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعلقت الصحيفة الإسبانية معنونة :" فلورنتينو يعتزم تغطية نيمار بالذهب".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد عرض على PSG الحصول على نيمار مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى لوكا مودريتش نجم الملكي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى رغبة نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة، حيث صرح نيمار في مقابلة مع قناة او ماي جول على يوتيوب بأن أجمل ذكرياته كانت الريمونتادا الشهيرة مع برشلونة التي فاز فيها على باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.

وعلى صعيد آخر، نفى خوردي كاردونير نائب رئيس برشلونة مفاوضات النادي بشأن عودة نيمار قائلاً : " لا توجد حالة نيمار، وفقا للوضع الراهن فإن عودة نيمار غير مطروحة للنقاش، فهو ليس سعيدا في باريس لكن هذا الموقف يجب أن يتم حله في باريس".





- راتب خيالي من ريال مدريد لضم نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يخطط لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وسط ترقب كبير من برشلونة.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نيمار يسعى للرحيل عن PSG والعودة إلى برشلونة لكن تدخل ريال مدريد في الصفقة أثار الجدل بشأن مستقبل النجم البرازيلي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قدم عرضًا سوبر لنيمار، حيث سيحصل النجم البرازيلي على راتب قدره 40 مليون يورو خاليًا من الضرائب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من ذلك فإن نيمار ينتظر تقدم برشلونة بعرض، حيث يسعى للعودة للبلوجرانا.





- ريال مدريد يغري باريس سان جيرمان للتخلي عن نجمه

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد تقدم بعرض لباريس سان جيرمان لضم نجمه البرازيلي نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إدارة ريال مدريد قد قدمت عرضًا لباريس سان جيرمان تضمن إدراج الويلزي جاريث بيل أو حارس المرمى الكوستاريكي كايلور نافاس بالإضافة إلى مبلغ مالي للفوز بخدمات نيمار.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يصر على الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، كما أكدت الصحف البرازيلية بأن نيمار أصبح في حالة حرب حقيقية مع إدارة PSG.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يعتبر اسما بارزا في سوق الانتقالات خاصة مع ارتباطه الكبير بالعودة إلى برشلونة أو الرحيل إلى ريال مدريد.

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار رحل عن برشلونة قبل عامين إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية كلفت خزائن PSG ما يبلغ من 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع البلوجرانا.

وعلى صعيد آخر، كشفت الصحيفة الإسبانية أن جاريث بيل يشعر بالسعادة في ريال مدريد خاصة مع استقرار عائلته بالعاصمة الإسبانية على الرغم من ابتعاد النجم الويلزي عن خطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الشكوك تحوم حول مُستقبل بيل مع ريال مدريد وأن اللاعب كان قريبا بالفعل من الرحيل عن الملكي غير أن صفقة انضمامه إلى جيانجسو سونينج الصيني تعطلت بشكل مفاجئ قبل وقت قصير من إتمامها بشكل رسمي.





- نيمار يرد على عرض ريال مدريد

تلقى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عرضا من ريال مدريد لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وألمحت تقارير صحفية عالمية بأن العرض لاقى قبول النجم البرازيلي، حيث نشر صورة له مع البرازيلي رونالدو نجم ريال مدريد السابق وزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الحالي.

وألمحت التقارير إلى أن هذه الصفقة قد تثير الفتنة داخل صفوف ريال مدريد لأن زيدان يعارض فكرة ضمه لرغبته في التعاقد مع مواطنيه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وعدم رغبته في التضحية بلوكا مودريتش الذي أدرجه فلورنتينو بيريز رئيس الملحي في الصفقة.

وأشارت التقارير إلى أن ليس هذا هو السبب فقط بل إن نيمار سيخلق المتاعب لأنه يفضل اللعب في المركز الأيسر وهو مركز هازارد كما أنه سيضاعف العداء البرشلوني في الكلاسيكو.

وتساءلت التقارير إذا كان سينجح بيريز في إنجاز الصفقة أم أن تجاوب نيمار ليس إلا خطة منه لإجبار برشلونة على التحرك ؟





- صفقة ريال مدريد المرتقبة مهددة بالتأجيل

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى من الممكن أن يؤجل التعاقد مع دونى فان دى بيك لاعب وسط أياكس آمستردام الهولندي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى ريال مدريد الإسبانى يعانى من شبح التأجيل فى الميركاتو الحالى بعد التفكير فى تأجيل التعاقد مع لاعب الوسط الهولندى إلى الصيف القادم أو الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة أن قرار التأجيل سيكون بسبب رغبة ريال مدريد فى التخلص من عدد كبير من لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.





- نيمار يحدد وجهته المقبلة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى يفضل الإنتقال لبرشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيمار يفضل العودة مجدداً لصفوف برشلونة للعب بجوار ميسي وسواريز عن أموال ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة أن فلورنتيو بيريز رئيس ريال مدريد حدد للاعب 40 مليون يورو سنوياً كراتب مما سيجعله ثانى إكثر اللاعبين فى العالم حصولاً على راتب خلف ليو ميسي.

ويحاول ريال مدريد الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي وقدم عرض بقيمة 100 مليون يورو مع أيضاً دخول عدد من اللاعبين مع الأموال مثل نافاس ودياز واريث بيل وخاميس رودريجيز.





- الكشف عن تشكيلة ريال مدريد بعد ضم نيمار

حسم نادي ريال مدريد عدة صفقات قوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الملكي في الموسم الكروي الجديد 2019-2020. كما اقترب النادي الملكي من حسم التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي. وإليكم التشكيلة المتوقعة لريال مدريد في موسم 2020/2019:

كورتوا

مارسيلو - راموس ميليتاو - فاران - كارفخال

كاسيميرو - فان دي بيك

نيمار - هازارد - بنزيما

يوفيتش





- ريال مدريد يُقدم عرض القرن لضم نيمار.. وصدمة في برشلونة

كشفت تقارير صحافية في إسبانيا أن نادي ريال مدريد قدم عرضاً ضخماً لضم لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدولي البرازيلي نيمار.

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن "فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، يعتزم دفع 40 مليون يورو سنوياً لنيمار في حال انضمامه لريال مدريد"، وهو ما يفوق راتبه حالياً لدى النادي الباريسي (نحو 36 مليون يورو، وفقاً لوسائل إعلام).

وتابعت الصحيفة أنه في حال حدث ذلك، سيكون نيمار ثاني أعلى اللاعبين أجراً في العالم بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفقاً للصحيفة الإسبانية.

ووضعت الصحيفة للموضوع عنواناً يقول: "فلورنتينو يعتزم تغطية نيمار بالذهب" مشيرة إلى أن الريال يسعى إلى ضم نيمار خمسة مواسم.

وكانت الصحيفة الإسبانية ذكرت قبل أيام قليلة أن ريال مدريد عرض على النادي الباريسي انتقال نيمار مقابل 120 مليون يورو، وشمل العرض الموافقة على انتقال الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب النادي الملكي، إلى النادي الفرنسي.

كان المهاجم البرازيلي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو 2022.

ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة، وكان صرح في مقابلة مع قناة "او ماي غول" على يوتيوب بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.

غير أن نائب رئيس نادي برشلونة، خوردي كاردونير، نفى في تصريحات آنذاك إجراء النادي مفاوضات بشأن عودة نيمار وقال: "لا توجد حالة نيمار"، واضاف أنه وفقاً للوضع الراهن فإن عودة نيمار غير مطروحة للنقاش "فهو ليس سعيداً في باريس لكن هذا الموقف يجب أن يتم حله في باريس".





- ريال مدريد يُغري نيمار بـ "ميسي"!

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم السبت، عن العرض المغري المقدم من ريال مدريد لضم النجم البرازيلي نيمار جونيور من باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد عرض على نيمار راتب بـ40 مليون يورو! فإذا وافق عليه نيمار سيكون ثاني أعلى راتب في العالم بعد ليونيل ميسي.

كما أشارت صحيفة "سبورت" عبر تقريرها أن بيريز قد عرض على باريس 100 مليون يورو بالإضافة إلى أي لاعب يختاره نادي باريس.

وأوضحت أن باريس سان جيرمان سيختار من بين الثلاثي (كيلور نافاس - جاريث بيل - ماريانو) لكن النادي الباريسي يُريد الكرواتي لوكا مودريتش الذي بدوره لا يرغب في مُغادرة الريال.





ماركا تفاجيء الجميع وتفجر مفاجأة مدوية عن صفقة نيمار