"الأرياني": على المجتمع الدولي القيام بواجباته
السبت 10/أغسطس/2019 - 10:22 م
وكالات
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أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، أنه يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي القيام بواجباته بموجب القوانين الدولية.
وقال "الأرياني"، في تصريحات له اليوم السبت: "رهاننا على التحالف بقيادة المملكة ثابت وراسخ لا يتزعزع مهما كانت التحديات والظروف".
وأكد وزير الإعلام اليمني على مواصلة الشعب اليمني كفاحه حتى يتم تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي الإيرانية المدعومة من إيران.
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