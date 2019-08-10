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نابولي يحسم موقفه من التعاقد مع خاميس روديجيز

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:26 م
نابولي يحسم موقفه من التعاقد مع خاميس روديجيز
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الكولومبي خاميس روديجيز مازال نابولي الإيطالي، يرفض رفع سعر 42 مليون الذي قدمه، لأن ريال مدريد يطلب 50 مليون للسماح للكولومبي بالرحيل.

وقالت صحيفة "ABC" فإنه يحاول نابولي المماطلة لنهاية السوق لكي يتمكن من الظفر بخدمات خاميس بالسعر الذي قدمه، لكن إدارة النادي الملكي فطنت لهذا الأمر ومنحوا النجم الكولومبي رقم 16 البارحة لتأكيد بقائه في تشكيلة الفريق.

أما ماريانو فتبدو وجهته إيطاليا أيضا، وبالتحديد لنادي روما الإيطالي، مع وجود كريم بنزيما والتعاقد مع لوكا يوفيتش تقلصت فرصه أكثر، ومن المتوقع عدم مشاركة الثلاثي في افتتاح الليجا ولذا يبدو من الأفضل لهم اختيار وجهتهم مبكرا.
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