نابولي يحسم موقفه من التعاقد مع خاميس روديجيز
السبت 10/أغسطس/2019 - 10:26 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الكولومبي خاميس روديجيز مازال نابولي الإيطالي، يرفض رفع سعر 42 مليون الذي قدمه، لأن ريال مدريد يطلب 50 مليون للسماح للكولومبي بالرحيل.
وقالت صحيفة "ABC" فإنه يحاول نابولي المماطلة لنهاية السوق لكي يتمكن من الظفر بخدمات خاميس بالسعر الذي قدمه، لكن إدارة النادي الملكي فطنت لهذا الأمر ومنحوا النجم الكولومبي رقم 16 البارحة لتأكيد بقائه في تشكيلة الفريق.
أما ماريانو فتبدو وجهته إيطاليا أيضا، وبالتحديد لنادي روما الإيطالي، مع وجود كريم بنزيما والتعاقد مع لوكا يوفيتش تقلصت فرصه أكثر، ومن المتوقع عدم مشاركة الثلاثي في افتتاح الليجا ولذا يبدو من الأفضل لهم اختيار وجهتهم مبكرا.
Advertisements
المزيد عن: نابولي وريال مدريد نابولي صفقات ريال مدريد ريال مدريد خاميس روديجيز وريال مدريد اخبار ريال مدريد
- ريال مدريد يُصعب انتقال خاميس رودريجيز إلى نابولي
- أوسبينا يحمل بشرى سارة حول انتقال خاميس رودريجيز لنابولي
- خاميس على بعد خطوة من نابولي
- أنشيلوتي يكشف عن موقف نابولي من التعاقد مع خاميس روديجيز
- أنشيلوتي يكشف عن موقف نابولي من التعاقد مع خاميس روديجيز
- دي لاورنتيس: خاميس رودريجيز يريد اللعب لـ نابولي.. وهذا هو العائق
- أنشيلوتي يكشف عن آخر تطورات المفاوضات مع خاميس روديجيز
- أتلتيكو مدريد يضع خطته السحرية لضم خاميس رودريجيز
- ريال مدريد يحدد طلباته المالية مقابل التخلي عن خاميس رودريجيز
- الكشف عن موعد عودة خاميس رودريجيز إلى ريال مدريد