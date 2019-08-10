نابولي يحسم موقفه من التعاقد مع خاميس روديجيز

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الكولومبي خاميس روديجيز مازال نابولي الإيطالي، يرفض رفع سعر 42 مليون الذي قدمه، لأن ريال مدريد يطلب 50 مليون للسماح للكولومبي بالرحيل.





وقالت صحيفة "ABC" فإنه يحاول نابولي المماطلة لنهاية السوق لكي يتمكن من الظفر بخدمات خاميس بالسعر الذي قدمه، لكن إدارة النادي الملكي فطنت لهذا الأمر ومنحوا النجم الكولومبي رقم 16 البارحة لتأكيد بقائه في تشكيلة الفريق.



