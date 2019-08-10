دعم الشرعية باليمن: سنستخدم القوة العسكرية لفرض وقف إطلاق النار بعدن
السبت 10/أغسطس/2019 - 10:27 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
أكد تحالف دعم الشرعية باليمن، أنهم سيستخدمون القوة العسكرية لفرض وقف إطلاق النار في عدن، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".
Advertisements
المزيد عن: دعم الشرعية اليمن إطلاق في عدن أخبار مصر
- "الخارجية" ترحب بقرار وقف إطلاق النار في درعا السورية
- ترامب: اتفاق وقف النار في سوريا قائم ويمكن أن ينقذ العديد من الأرواح
- وزير الخارجية يصل إلى الرياض
- هولندا: على مجلس الأمن مواصلة الدفع من أجل وقف إطلاق النار بسوريا
- الإمارات تعلن عن "وقف مؤقت" للعملية العسكرية في الحديدة باليمن
- التحالف: مليشيات الحوثي مستمرة في خرق وقف إطلاق النار بـالحديدة
- تحالف دعم الشرعية: مليشيات الحوثي تواصل خروقاتها في الحديدة