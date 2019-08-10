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دعم الشرعية باليمن: سنستخدم القوة العسكرية لفرض وقف إطلاق النار بعدن

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:27 م
دعم الشرعية باليمن: سنستخدم القوة العسكرية لفرض وقف إطلاق النار بعدن
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أمنية فوزي
 
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أكد تحالف دعم الشرعية باليمن، أنهم سيستخدمون القوة العسكرية لفرض وقف إطلاق النار في عدن، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".
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المزيد عن: دعم الشرعية اليمن إطلاق في عدن أخبار مصر
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