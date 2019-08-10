السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي
السبت 10/أغسطس/2019 - 10:22 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس العراقي برهم صالح، لتهنئته بعيد الأضحى.
Advertisements
المزيد عن: عيد الأضحى السيسي الرئيس العراقي أخبار مصر
- الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا
- عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي
- عاجل.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا بملك السعودية
- السيسي يهنئ أمير الكويت بعيد الأضحى
- عاجل.. السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بملك الأردن ويعزيه في ضحايا السيول
- عاجل.. الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير الكويت
- عاجل.. الرئيس السيسي يهنئ الملك سلمان بحلول شهر رمضان
- الرئيس السيسي يهنئ نظيره العراقي بحلول عيد الفطر المبارك
- عاجل.. الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا مع ملك السعودية
- السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع أمير الكويت