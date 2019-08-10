السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس العراقي برهم صالح، لتهنئته بعيد الأضحى.