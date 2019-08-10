السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع أمير الكويت
السبت 10/أغسطس/2019 - 10:18 م
أمنية فوزي
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صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، لتهنئته بعيد الأضحى.
وتبادل الرئيس السيسي التهاني مع رؤساء وملوك الدول العربية بمناسبة حلول عيد الأضحى.
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