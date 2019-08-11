نشرة أخبار منتصف الليل.. 97 مرشحا للانتخابات الرئاسية التونسية

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ 97 مترشحا للانتخابات الرئاسية التونسية، إيطاليا ترفض استقبال سفينة نرويجية على متنها 85 مهاجرا.

استمرار عمليات النفرة من مشعر عرفات إلى المزدلفة

أكد الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية اللواء عمرو لطفي استمرار عمليات النفرة من مشعر عرفات إلى المزدلفة بعد الانتهاء من أداء الركن الأعظم من الحج، وهو الوقوف على جبل عرفات.

وزيرة التضامن تطمئن على حجاج الجمعيات الأهلية

اطمئنت وزيرة التضامن الإجتماعى، مساء اليوم، فى اتصالا هاتفيا برئيس بعثة حج التضامن الإجتماعى أيمن عبد الموجود على ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية وانتهاءهم من أداء الركن حج الأعظم وهو الوقوف بعرفات وبدء تنفيذ نفرتهم للمزدلفة بعد سقوط الأمطار الرعدية على عرفات عصر اليوم أثناء وقوف ضيوف الرحمن بعرفات لأداء الركن الأعظم، حيث تفاعل الحجيج مع الأمطار بالتلبية والتكبير والدعاء فى مشهد مهيب داعيين الله بان يمن عليهم بالرحمة والمغفرة وانهم جميعا بخير وفى اتجاه المبيت بالمزدلفة فى اطمئنان مع توافر كافة الخدمات لهم.

"أوبو" الصينية تتفوق على "ابل" في مبيعات الهواتف الذكية

تفوقت شركة اوبو الصينية في مبيعات الهواتف الذكية على ئركة ابل؛ واقتنصت منه المركز الثالث في قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا حول العالم في تقرير اي اتش ماركت.

97 مترشحا للانتخابات الرئاسية التونسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية تقديم 97 مرشحا لأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل.

إيطاليا ترفض استقبال سفينة نرويجية على متنها 85 مهاجرا

منعت إيطاليا سفينة "أوشن فايكنج" التي تحمل العلم النرويجي، من دخول مياهها الإقليمية، وتقل السفينة على متنها 85 مهاجرا غير نظامي أنقذهم طاقمها، أمس الجمعة، قبالة سواحل ليبيا.