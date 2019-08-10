جيش الاحتلال يحذر حماس من التسلل للجانب الإسرائيلي
السبت 10/أغسطس/2019 - 09:27 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيره إلى حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، من حوادث خرق الحدود ومحاولة التسلل إلى الجانب الإسرائيلي.
وزعم رونين مانيليس الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إحباط محاولة تسلل إلى الجانب الإسرائيلي، مطالبًا حماس بضبط الأمور ومنع تكرار مثل هذا الحادث.
وأطلق جيش الاحتلال النيران على 4 فلسطينين قرب السياج الفاصل؛ زاعمًا محاولتهم التسلل وحملهم أسلحة منها بنادق كلاشينكوف وقذائف آر بي جي وعبوات ناسفة وقنابل؛ لتنفيذ عمل مسلح بالقرب من منطقة "كيسوفيم".
Advertisements
المزيد عن: حماس جيش الاحتلال تحذير التسلل
- جيش الاحتلال: الفلسطينيان المعتقلان شمال غزة خططا لعملية طعن
- الاحتلال يحمل حماس مسؤلية حادث انفجار عبوة ناسفة علي حدود غزة
- غارة إسرائيلية جديدة على مواقع لحركة حماس فى غزة
- عاجل.. استشهاد فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال جنوب غزة
- استشهاد فلسطيني بعد إصابته أثناء محاولة التسلل إلى إسرائيل
- إسرائيل تبني سياجاً "ذكياً" على حدود غزة
- جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تسللهما من غزة
- جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تسللهما من غزة