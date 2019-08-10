ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نيمار يرد على عرض ريال مدريد

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:24 م
نيمار يرد على عرض ريال مدريد
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
تلقى البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عرضا من ريال مدريد لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وألمحت تقارير صحفية عالمية بأن العرض لاقى قبول النجم البرازيلي، حيث نشر صورة له مع البرازيلي رونالدو نجم ريال مدريد السابق وزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الحالي.

وألمحت التقارير إلى أن هذه الصفقة قد تثير الفتنة داخل صفوف ريال مدريد لأن زيدان يعارض فكرة ضمه لرغبته في التعاقد مع مواطنيه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وعدم رغبته في التضحية بلوكا مودريتش الذي أدرجه فلورنتينو بيريز رئيس الملحي في الصفقة.

وأشارت التقارير إلى أن ليس هذا هو السبب فقط بل إن نيمار سيخلق المتاعب لأنه يفضل اللعب في المركز الأيسر وهو مركز هازارد كما أنه سيضاعف العداء البرشلوني في الكلاسيكو.

وتساءلت التقارير إذا كان سينجح بيريز في إنجاز الصفقة أم أن تجاوب نيمار ليس إلا خطة منه لإجبار برشلونة على التحرك لضمه؟

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
13:30
5
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
0
x
16:00
0
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
3
x
18:30
1
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
2
x
18:00
1
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي