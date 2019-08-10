غدا.. أمينة خليل ضيفة شريف نور الدين بـ studio1

تحل مساء غدا الأحد أول أيام عيد الأضحي النجمة أمينة خليل ضيفة الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج "studio1" المذاع عبر شاشة قناة مصر الأولى في حلقات إستثنائية بمناسبة عيد الأضحى وذلك فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء.









ومن المقرر أن تتحدث أمينة عن مشوارها الفني منذ بدايتها بالإضافة إلى الحديث عن مسلسلها الأخير "قابيل"، كما تكشف عن تفاصيل فيلم "لص بغداد" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.









يذكر أن برنامج "studio1" من تقديم شريف نور الدين ورويدا هشام، ويتطرق للحديث عن كافة الأحداث الفنية فى مصر والعالم، ويذاع على شاشة قناة مصر الأولي يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع.