ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ظريف يعزي قائد حركة أنصار الله في اليمن بمقتل شقيقه

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:08 م
ظريف يعزي قائد حركة أنصار الله في اليمن بمقتل شقيقه
محمد جواد ظريف
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
قال موقع الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعث برسالة مواساة إلى قائد حركة أنصار الله في اليمن، معزيا فيها بمقتل شقيقه  إبراهيم الحوثي".

ونقل الموقع عن ظريف قوله إن "هذه الجريمة الكبرى وبقية الجرائم ضد الشعب اليمني تكشف عن مدى ضعف المعتدين والمرتزقة في مواجهة القوات اليمنية"، وأن "هذه الجريمة لن تضعف إرادة ومعنويات الشعب اليمني الصابر المقاوم وستكشف عن مشروعيته أكثر من ذي قبل".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، نعت يوم أمس الجمعة، إبراهيم بدر الدين الحوثي، الذي قتل على يد ما أسمته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي".

وأكدت الجماعة في بيان وصل "المسيرة نت" نسخة منه، صباح الجمعة، "أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي"، شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة.

Advertisements
المزيد عن: محمد جواد ظريف قائد أنصار الله تعازي ابراهيم بدر الدين الحوثي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
13:30
5
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
0
x
16:00
0
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
3
x
18:30
1
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
2
x
18:00
1
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي