انطلاق فعاليات ملتقى ليالى خليجية برعاية كيمبريدج.. 25 أغسطس

تنطلق فعاليات ملتقى ليالى خليجية للفنون التشكيلية مساء يوم الأحد 25 من شهر أغسطس الجاري بجاليرى الإعلاميين للفنون بوسط القاهرة في تمام الساعة السادسة مساء بإشراف وتنظيم مركز كيمبريدج لندن والمنسق العام الفنان التشكيلى القدير مراد البحيرى مستشار مركز كيمبريدج لندن للتنسيق والتدريب والتنظيم في مجال الفنون التشكيلة وبرعاية سفيرة السلام دكتورة حفصة الغريب بمشاركة نخبة من ضيوف الشرف من العديد من البلدان العربية سيتم الإعلان عنهم تباعا.





وقال الفنان التشكيلى مراد البحيرى إن الملتقى يعقد تحت شعار رؤى إبداعية لإحياء التراث العربي والشعبي للوطن العربى ويضم قرابة ٧٠ لوحة تصوير زيتى وضوئى ونحت واشغال فنية وخط عربي فى مزاولة بين الفكر والإبداع تقدم تنوعا تشكيليا نتاج جهد مجموعة من الفنانين لأجيال متعاقبة فضلا عن مد يد العون لمساعدة المواهب الشابة الصغيرة والصاعدة ،كما سيتم انتاج لوحات فنية شعرية.





وكان مركز كيمبريدج لندن نظم مؤخرا ملتقى قاف الدولى ولاقى نجاحا كبيرا.





جاليرى الإعلاميين للفنون الكائن فى ٢٢ شارع طلعت حرب الرئيسي وسط البلد القاهرة يشرف على نشاط الفن التشكيلى به الناقد والفنان التشكيلى عمرو الكاشف رئيس جمعية ابدع ابتكر المشهرة برقم 6441 وبالتعاون مع الاتحاد النوعى الإعلاميين برئاسة د.ياسر طنطاوي.