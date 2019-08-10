غدا.. "دفع رباعي بقوة" يطرح التريلر الدعائي في عيد الأضحى المبارك

أعلنت الجهه الإنتاجية والتوزيعيه لفيلم "دفع رباعي بقوه" بطرح التريلر الرسمي والأفيش قبل النهائي للعمل من داخل السينمات بمشاركة معظم الأعمال السينمائية التي تعرض في دور العرض السينمائي لعيد الأضحى المبارك غدا كنوع من الدعاية الرسمية والتشويقيه للفيلم قبل عرضه.









أضاف.. المنتج "علاء مهني" بأن هذا يؤدي إلى الرغبة الفعالة من قبل الجمهور لدخول العمل حين عرضه في دور العرض السينمائي يوم 2 أكتوبر المقبل.





ويشار أن "دفع رباعي بقوه" تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي واجتماعي وأكشن.





ويذكر ان "دفع رباعي بقوه" يتضمن مجموعه من الأغاني ومنها أغنية "عايش جدع" للمطرب "سمسم شهاب" وهي من كلمات إبراهيم الحلوجي وألحان شريف حمدان وتوزيع طه الحكيم وأغنية خذت حقي للمطرب "محمود الحسيني" وهي من كلمات فضل الراوي وألحان علاء غنيم وهندسه صوتيه محمد جوده وأغنية بحبك وأنت رايق للمطربة "رودي".









وجدير بالذكر بأن "دفع رباعي بقوه " يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم الا وهم الفنان أحمد بدير ‘ محسن منصور‘ أحمد عزمي‘ أحمد العمدة ‘ منه جلال ‘ إيناس النجار‘ ندي بهجت ‘ سناء يوسف ‘ محمود الحسيني ‘ ميسرة ‘ سمسم شهاب ‘ تتيانا ‘ حسن عبد الفتاح ‘ احلام الجريتلي‘ علاء زينهم ‘ صبري عبد المنعم‘ ياسر علي ماهر‘ محمود فارس ‘ محمد فاروق شيبا ‘ سمر علي‘ محمد الشربيني ‘ حمدي هيكل ‘ مايو منصور وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة أتحاد الأخوة جروب للمنتج علاء مهني وشركه برايت ستار للدكتور تامر تهامي وهو من قصة جمال ربيع وسيناريو وحوار خالد سليمان ومحمد عواد وتوزيع شركة الأخوة المتحدين للدكتور وليد صبري ومستشار أعلامي حسام صلاح وإخراج إيهاب عبد اللطيف.