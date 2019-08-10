5 طرق للسيدات للحصول على "النفقة" حال امتناع الزوج (فيديو)



1_ عن طريق جهة عمله إذا كان الزوج موظفا في الحكومة.



2 _ عن طريق بنك ناصر إذا كان الزوج لا يعمل بالحكومة.



3_ التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة.



4 _ إقامة دعوة حبس ضد الزوج.



5_ إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقات طبقا للمادة 293 لقانون العقوبات.







قال الدكتور أيمن عطا الله، المحامي بالنقض إن هناك سيدات كثيرة تعاني من بعض الظروف الاقتصادية بسبب عدم تنفيذ حكم النفقة الصادر لها وامتناع الزوج عن دفع النفقة، مشيرا إلى انه من السهل الحصول علي حكم النفقة ولكن من الصعب تنفيذه.وأوضح "عطا الله"، عبر برنامجه "الافوكاتو"، المذاع علي قناه "القاهرة والناس 2 "، مساء الأربعاء أن هناك 5 خطوات يجب علي أي سيدة اتباعها حتي يتسنى لها تنفيذ حكم الصادر لها وهي كالاتي: