مجد القاسم يحيي حفلة أفواج في جبل طويلات بدهب.. 6 سبتمبر

يستعد النجم السوري مجد القاسم را لإحياء حفل غنائي يوم ٦ من شهر سبتمبر المقبل في مدينة دهب الساحرة في وسط جبل طويلات في مدينة دهب الساحرة بمناسبة افتتاح فرع القاهرة لشركه افواج ترافيل التي ستقام بحضور عدد كبير من نجوم الفن والاعلام والصحافة .









ويقدم "مجد " خلال الحفل باقة من اغانيه التي لقت تفاعل كبير لدي جمهوره من ببنهم اغنية ياريق ،نكته بايخه ، غمض عينك ،قسوة قلبك ليا، أمرك حبيبى، بأمر الهوى، وغيرها .









ومن المقرر ان يشهد الحفل حضور جماهيريا كبيرا الذي يقام تحت رعايه شركتي افواج وبلاكبيرد ومن تنظيم الاعلامية رانيا محمود.



