حسين زين يهنئ 'السيسي' بعيد الأضحى: سننتصر على الإرهاب بجهود الرئيس المخلص

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تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





وقال في بيان له: "بأصدق التمنيات في هذه المناسبة الجليلة، ندعوا المولى عز وجل أن يوفق سيادته في استكمال مسيرة العطاء المخلصة، لبناء دولة قوية تحقق مستقبل أفضل لشعب مصر العظيم".





وأضاف: "إن جهود الرئيس المخلصة الوطنية وجيش مصر وشرطتها وبتلاحم ووحدة شعب مصر سننتصر بعون الله على أعداءنا المتربصين بمصر وشعبها، واقتلاع الإرهاب من جذوره، والعيش في أمن واستقرار في دولة مدنية حديثة، تتحقق فيه طموحات الأجيال القادمة".





وأكد "زين" تواصل دور الهيئة في تقديم المساندة الإعلامية وبقوة، لكافة مؤسسات الدولة المصرية في معركتي البناء ومحاربة الإرهاب.