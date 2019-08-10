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قوات الحزام تسيطر على قصر "المعاشيق" في عدن

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:56 م
قوات الحزام تسيطر على قصر المعاشيق في عدن
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وكالات
 
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سيطرت قوات الحزام الأمني في اليمن، اليوم السبت، على قصر المعاشيق الرئاسي في عدن، بعد مفاوضات مع ضباط وجنود كانوا بداخله.

ويأتي هذا التطور في محافظة عدن بعد معارك بين قوات الحزام الأمني وقوات الحماية الرئاسية لليوم الرابع على التوالي، سقط خلال عدد من القتلى والجرحى.

وقالت المصادر اليمنية بحسب ما نقلت قناة "سكاي نيوز العربية"، إن قوات الحزام الأمني تمكنت فجر السبت، وبعد مواجهات مع قوات الحماية الرئاسية، من السيطرة على المعسكر التابع "للواء الثالث حماية رئاسية".

وذكرت المصادر أن قوات الحزام الأمني تمكنت أيضاً من السيطرة على معسكر "اللواء الرابع حماية رئاسية" في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن.
واحتدمت المعارك بين قوات الحزام الأمني وقوات الحماية الرئاسية في مديرية خور مكسر، التي تشهد اشتباكات عنيفة في محيط معسكر بدر، الذي تسعى قوات الحزام الأمني إلى السيطرة عليه.

وأكدت مصادر أمنية وطبية، في وقت سابق، السبت، سقوط قتلى وجرحى في المواجهات الدائرة في محيط معسكر "اللواء الرابع حماية رئاسية" في منطقة اللحوم بمديرية دار سعد.
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