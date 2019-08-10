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مدير أتيليه العرب للثقافة والفنون يكشف عن تمثال عفيفي مطر بعد تسمية مدرسته بالمنوفية

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:57 م
مدير أتيليه العرب للثقافة والفنون يكشف عن تمثال عفيفي مطر بعد تسمية مدرسته بالمنوفية
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الفجر الفني
 
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كشف مدير أتيليه العرب للثقافة والفنون هشام قنديل؛ مساء اليوم السبت؛ عن أول صور لتمثال الشاعر الراحل محمد عفيفى مطر؛ والمعد خصيصا لوضعه فى مدرسة ثانوية تحمل اسمه بقرية رملة الأنجب بمركز أشمون، ويفتتحها محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس فى سبتمبر المقبل بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.


تمثال عفيفي مطر للنحات المعروف طارق الكومي مدير متحف محمود مختار؛ وهو بورتريه من الحجم الكبير للشاعر الراحل بعنوان "أنت واحدها وهي أعضاؤك انتثرت"،  ويصور فيه الكومي عفيفي مطر ممسكا بالكتاب؛ وعلي جانبي التمثال كتابات من أشعار مطر.


والتمثال منفذ بخامة البوليستر ويصل ارتفاعه مع القاعدة إلي خمسة أمتار؛  وتم إهداؤه إلي مدرسة عفيفي مطر الثانوية بقرية رملة الأنجب؛ مسقط رأس الشاعر الكبير والتى قضى بها حياته حتى رحيله فى ٢٨ يونيو ٢٠١٠ .


كان المجلس التنفيذي لمحافظة المنوفية برئاسة الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة؛ وافق فى اجتماعه المنعقد نهاية الأسبوع الماضي؛ على تسمية أول مدرسة ثانوية بقرية رملة الأنجب بمركز أشمون؛ باسم الشاعر الراحل محمد عفيفى مطر؛ بعد سنوات من تبرع أسرته بالأرض؛ وإنجاز هيئة الأبنية التعليمية لها قبل شهرين.


ووجه الناقد التشكيلي هشام قنديل الشكر لمحافظ المنوفية اللواء سعيد عباس؛ معلنا عن افتتاح أول ملتقى تشكيلي للفنانين العرب فى أول قرية مصرية؛ بالتوازى مع افتتاح مدرسة عفيفي مطر، والتنسيق مع أكبر ثلاث هيئات للنشر الثقافى لإعداد أول أكبر مكتبة مدرسية نموذجية بالمنوفية؛ وتوفير نحو ٥٠٠٠ عنوان لطلابها.
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