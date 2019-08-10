عاجل.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الشقيقة، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تبادل التهنئة مع الملك حمد بن عيسى، متمنيا له ولمملكة البحرين كل الاستقرار والرخاء.



