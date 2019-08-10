يسري نصر الله لـ نايل سينما: منارات شجع الجمهور على مشاهدة سينما المؤلف

"في كل مرة أقوم فيها بزيارة تونس اشعر بمدي محبة وشغف أهلها في السينما بشكل عام والسينما المصرية بشكل خاص، وأكثر ما أعجبني في مهرجان منارات للسينما المتوسطية هي تقديمه فرصة للجمهور العادي الذي يبتعد عن سينما المؤلف بدعوي إنها سينما مخصصة للمشاركة في المهرجانات، بمشاهدتها علي الشاطئ مجانا، ليقوموا بإعادة إكتشافها مرة أخري وإنها ليست معقدة بل سينما تخاطب وجدانك وهو ما يجعلها مختلفة عن تلك الافلام التي تدغدغ الحواس او الاثارة من خلال السينما التجارية، وانا لست ضدها، ولكن سينما المؤلف تدخل في منطقة اخري في وجدان الناس"كان هذا ما قاله المخرج يسري نصرالله في لقاءه مع قناة نايل سينما في الرسالة الثانية لمهرجان منارات للسينما المتوسطية بتونس والتي ستذاع في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم .









كما تحدث عن مشاركته في المهرجان من خلال تقديمه ماستر كلاس مع عدد كبير من الجمهور وخاصة الطلاب الذين حرصوا علي التواجد وتوجيه الاسئلة إليه، وانه يتعامل مع الافلام علي انها احلام يحولها إلي حقيقة علي الشاشة وهو ما حدث في عدد كبير من افلامه، مشيرا إلي أن السينما هي علاقته بالسينما والمكان والجسد، وستشهد الرسالة الثانية مقتطفات من الماستر الكلاس وأيضا تعليق كل من الناقد أحمد شوقي نائب المدير الفيلم مهرجان القاهرة السينمائي والمخرج التونسي فريد بوغدير والممثل رؤوف بن عمر وعائشة بن علي علي الماستر كلاس.









كما ستشهد الرسالة التانية تغطية عرض فيلم "يوم للستات" علي هامش تكريم السينما المصرية في المهرجان ولقاءات مع اهام شاهين ومحمد العدل ود.مدحت العدل، كما تضم الرسالة لقاءات خاص مع شيراز العسيري مدير المركز الوطني التونسي للسينما والصورة عن آليات التعاون بين الدول العربية والانتاج المشترك، و رؤية نقدية للدورة الثانية يقدمها الناقد أسامة عبدالفتاح، الرسائل التي ستعرض علي شاشة نايل سينما تحت اشراف اسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل، وسيد فؤاد رئيس القناة، وإعداد سيد شعبان وتصوير ومونتاج واخراج عبدالرحمن نصر.