١٠ مجازر حكومية تفتح أيام عيد الأضحى المبارك بأسوان

أعلن أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان، عن فتح 10 مجازر حكومية طوال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان، أمام المضحين لذبح الأضاحي.





وأشار إلى أن القرار جاء من أجل الحفاظ على البيئة والصحة العامة، بالإضافة إلى ضمان سلامة اللحوم.





وأشار مدير عام الطب البيطرى، إلى أن المحافظة تضم 10 مجازر حكومية تشرف عليها هيئة الخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى بأسوان، بواقع مجزر آلى بمدينة أسوان، وثلاث مجازر بمدينة إدفو، ومجزر بمدينة كوم أمبو، ومجزر بمدينة دراو ومجزرين بنصر النوبة، ومجزرين بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، إضافة إلى مجزرين استثماريين غير تابعين للحكومة بمدينة أبوسمبل.



