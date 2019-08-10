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عاجل.. السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبو ظبي

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:44 م
عاجل.. السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبو ظبي
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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أمنية فوزي
 
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تلقى الرئيس اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، للتهنئة بعيد الأضحى.

وأعرب الرئيس السيسي خلال الاتصال عن الامتنان لسمو الشيخ محمد بن زايد على التهنئة الكريمة، متمنيا له ولدولة الإمارات الشقيقة كل الازدهار والرخاء.
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