جنش يظهر في الزمالك
السبت 10/أغسطس/2019 - 08:41 م
رامي بشاي
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تواجد محمود جنش حارس فريق الزمالك المصاب ، في ملعب النادي لمتابعة ودية الفريق المقامة حاليا امام ٦ اكتوبر .
وحرص الجهاز الفني وزملائه بالفريق علي استقباله والاطمئنان عليه.
ويخوض الزمالك المباراة الودية ، في اطار الاستعدادات لمواجهة بطل الصومال ، في ذهاب الدور التمهيدي لدور أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة .
وحرص الجهاز الفني وزملائه بالفريق علي استقباله والاطمئنان عليه.
ويخوض الزمالك المباراة الودية ، في اطار الاستعدادات لمواجهة بطل الصومال ، في ذهاب الدور التمهيدي لدور أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة .
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