جنش يظهر في الزمالك



وحرص الجهاز الفني وزملائه بالفريق علي استقباله والاطمئنان عليه.



ويخوض الزمالك المباراة الودية ، في اطار الاستعدادات لمواجهة بطل الصومال ، في ذهاب الدور التمهيدي لدور أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة .

تواجد محمود جنش حارس فريق الزمالك المصاب ، في ملعب النادي لمتابعة ودية الفريق المقامة حاليا امام ٦ اكتوبر .