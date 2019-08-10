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جنش يظهر في الزمالك

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:41 م
جنش يظهر في الزمالك
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رامي بشاي
 
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تواجد محمود جنش حارس فريق الزمالك المصاب ، في ملعب النادي لمتابعة ودية الفريق المقامة حاليا امام ٦ اكتوبر .

وحرص الجهاز الفني وزملائه بالفريق علي استقباله والاطمئنان عليه.

ويخوض الزمالك المباراة الودية ، في اطار الاستعدادات لمواجهة بطل الصومال ، في ذهاب الدور التمهيدي لدور أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة .
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