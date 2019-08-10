موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2019/1440 في القاهرة وجميع محافظات مصر

تزدات عمليات البحث بشكل لافت حول موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة وجميع المحافظات 2019/1440، وذلك عقب انتهاء يوم عرفة، وغدًا أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث تعم الفرحة والسعادة على الأمة الإسلامية، وتمتلئ الشوارع صباحًا بتكبيرات العيد وذبح الأضاحي.





موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانًا بموعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 ه الموافق 2019 م في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.





- القاهرة 5:45 صباحًا.





- الجيزة 5:45 صباحًا.





- الإسكندرية 5:48 صباحًا.





- شرم الشيخ 5:36 صباحًا.





- دمياط 5:40 صباحًا.





- بورسعيد 5:39 صباحًا.





- السويس 5:40 صباحًا.





- العريش 5:33 صباحًا.





- أسوان 5:47 صباحًا.





- أسيوط 5:49 صباحًا.





- سوهاج 5:48 صباحًا.





- قنا 5:44 صباحًا.





- سانت كاترين 5:36 صباحًا.





- مرسى مطروح 5:59 صباحًا.





- كفر الشيخ 5:44 صباحًا.





- الزقازيق 5:43 صباحًا.





- بنها 5:44 صباحًا.





- المنصورة 5:43 صباحًا.





- الاسماعيلية 5:40 صباحًا.





- بنى سويف 5:47 صباحًا.





- طنطا 5:45 صباحًا.





- دمنهور 5:46 صباحًا.





- الفيوم 5:47 صباحًا.





- حلايب 5:34 صباحًا.



