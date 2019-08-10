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موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2019/1440 في القاهرة وجميع محافظات مصر

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:36 م
موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2019/1440 في القاهرة وجميع محافظات مصر
موعد صلاة عيد الأضحى
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تزدات عمليات البحث بشكل لافت حول موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة وجميع المحافظات 2019/1440، وذلك عقب انتهاء يوم عرفة، وغدًا أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث تعم الفرحة والسعادة على الأمة الإسلامية، وتمتلئ الشوارع صباحًا بتكبيرات العيد وذبح الأضاحي. 

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك
أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانًا بموعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 ه الموافق 2019 م في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

- القاهرة 5:45 صباحًا.

- الجيزة 5:45 صباحًا.

- الإسكندرية 5:48 صباحًا.

- شرم الشيخ 5:36 صباحًا.

- دمياط 5:40 صباحًا.

- بورسعيد 5:39 صباحًا.

- السويس 5:40 صباحًا.

- العريش 5:33 صباحًا.

- أسوان 5:47 صباحًا.

- أسيوط 5:49 صباحًا.

- سوهاج 5:48 صباحًا.

- قنا 5:44 صباحًا.

- سانت كاترين 5:36 صباحًا.

- مرسى مطروح 5:59 صباحًا.

- كفر الشيخ 5:44 صباحًا.

- الزقازيق 5:43 صباحًا.

- بنها 5:44 صباحًا.

- المنصورة 5:43 صباحًا.

- الاسماعيلية 5:40 صباحًا.

- بنى سويف 5:47 صباحًا.

- طنطا 5:45 صباحًا.

- دمنهور 5:46 صباحًا.

- الفيوم 5:47 صباحًا.

- حلايب 5:34 صباحًا.

- شلاتين 5:37 صباحًا.
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