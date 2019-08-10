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بو طيب يقود تشكيل الزمالك في ودية 6 أكتوبر

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:53 م
بو طيب يقود تشكيل الزمالك في ودية 6 أكتوبر
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رامي بشاي
 
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أعلن طارق يحيي المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل الفريق لخوض المباراة الودية أمام فريق 6 أكتوبر ، والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب النادي ، في اطار الاستعدادات لمواجهة بطل الصومال ، في ذهاب الدور التمهيدي لدور أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة .


وجاء تشكيل الزمالك للمباراة الودية 

في حراسة المرمي : محمد ابوجبل
في خط الدفاع : محمود حمدي الونش - خالد مصطفي - محمد عبد السلام - حمدي النقاز 
في خط الوسط : أحمد ذكي - محمد حسن - شيكابالا - محمد عنتر - اشرف بن شرقي 
فى خط الهجوم : خالد بوطيب

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