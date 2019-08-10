استفتاء ماركا: نيمار إلى ريال مدريد

يقترب البرازيلي نيمار جونيور من العودة مجدداً إلى الدوري الاسباني قادماً من باريس سان جيرمان بعد قضاء موسمين في صفوفه.





وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة في صفقة فاجأت الجميع بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون.





وقامت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بعمل استفتاء جماهيري بشأن نيمار، حيث يعتقد أكثر من 59 % من قراء الصحيفة المدريدية أن البرازيلي سيلعب في ريال مدريد.





بينما يعتقد 30 % من قراء الصحيفة الإسبانية أن نيمار سينتقل إلى برشلونة وتعود مجدداً ثلاثية (MSN) مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.



