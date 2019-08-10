تعرف على أسعار الذهب المحلى اليوم السبت 10-8-2019

سجلت أسعار الذهب المحلي استقرارً في تعاملات، اليوم السبت، بعد ارتفاعات حققتها على مدار الايام الماضية، دفعت إلى هدواء حركة البيع والشراء في محلات الصاغة.

وجاءت أسعار الذهب فى مصر كالاتى :

عيار 18 سعر 584 جنيها

عيار 21 سعر 682 جنيها

عيار 24 سعر 789 جنيه

سجل الجنيه الذهب 5456 جنيه