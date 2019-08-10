تعرف على أسعار الذهب المحلى اليوم السبت 10-8-2019
السبت 10/أغسطس/2019 - 07:39 م
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عيار 18 سعر 584 جنيها
عيار 21 سعر 682 جنيها
عيار 24 سعر 789 جنيه
سجل الجنيه الذهب 5456 جنيه
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