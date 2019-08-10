النصر يحسم موقفه من عرض فنربخشة لضم موسى





حسمت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، موقفها من رحيل النيجيري أحمد موسى، جناح فريق “العالمي”، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكانت أنباء ترددت عن رغبة إدارة نادي النصر في التخلص من خدمات موسى خلال “ميركاتو” الصيف، والتعاقد مع بديل، بسبب ظهوره بمستوى متواضع في الموسم الأخير.





وذكرت تقارير صحفية، في الأيام القليلة الماضية، توصل موسى لاتفاق نهائي مع إدارة نادي فنربخشة التركي، للانضمام إلى صفوفه بدايةً من الموسم الجديد، وأن المتبقي هو موافقة إدارة نادي النصر.

وبحسب ما تردد اليوم، فإن إدارة النصر قد رفضت عرض فنربخشة، وأغلقت الباب أمام رحيل موسى، نظراً لرغبة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق “العالمي” في استمراره.





وانضم النجم النيجيري صاحب الـ26 عاماً لصفوف النصر، في أغسطس 2018 الماضي، قادماً من ليستر سيتي الإنجليزي، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2022.





وشارك موسى مع فريق النصر في 26 مباراة بجميع المسابقات في الموسم الأخير، بواقع 24 مباراة في الدوري السعودي وإثنتين في كأس الملك، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع مثلهم.