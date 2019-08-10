بيراميدز يتسلح بالصفقات الجديدة أمام النجم الكونغولى
السبت 10/أغسطس/2019 - 07:49 م
محمد جمال
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أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر عن تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء النجم الكونغولي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية فى اللقاء الذى سينطلق فى العاشرة مساءاً على ملعب الدفاع الجوي.
وجاء التشكيل كالأتى :
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: رجب بكار – أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي.
خط الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد – إيريك تراوري.
خط الهجوم: إبراهيم حسن – جون أنتوي – إسلام عيسى
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من مهدي سليمان وعبد الله بكري وطارق طه وإبراهيم عادل وأحمد علي وعمر جابر ومحمد فتحى
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