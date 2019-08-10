بيراميدز يتسلح بالصفقات الجديدة أمام النجم الكونغولى

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر عن تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء النجم الكونغولي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية فى اللقاء الذى سينطلق فى العاشرة مساءاً على ملعب الدفاع الجوي.





وجاء التشكيل كالأتى :