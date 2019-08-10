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فيلم من إنتاج النجم بريانكا شوبرا يحصد الجائزة الوطنية للسينما بالهند

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:47 م
فيلم من إنتاج النجم بريانكا شوبرا يحصد الجائزة الوطنية للسينما بالهند
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أحمد جمال أحمد
 
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عبرت النجمة الهندية الكبيرة بريانكا شوبرا عن سعادتها بحصد فيلم Paani الذي أنتجته شركته للإنتاج Marathi، الجائزة الوطنية للسينما بالهند ضمن فئة environment conversation .

ووفقا لموقع "إنديا توداي"، فإن بريانكا أعنت عن حصد الفيلم للجائزة في منشور لها على حسابها الخاص على موقع انستجرام، بوصفها لشعورها أنها شديدة الفخر بذلك.


وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يحصد بها فيلم من إنتاج شركة Marathi المملوكة لبريانكا شوبرا للجائزة الوطنية للسينما، حيث سبق أن حصد فيلم من إنتاجها  باسم Ventilator للجائزة نفسها عام 2016.

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