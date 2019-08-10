ريال مدريد يُغري نيمار بـ "ميسي"!

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم السبت، عن العرض المغري المقدم من ريال مدريد لضم النجم البرازيلي نيمار جونيور من باريس سان جيرمان هذا الصيف.





وقالت الصحيفة الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد عرض على نيمار راتب بـ40 مليون يورو! فإذا وافق عليه نيمار سيكون ثاني أعلى راتب في العالم بعد ليونيل ميسي.





كما أشارت صحيفة "سبورت" عبر تقريرها أن بيريز قد عرض على باريس 100 مليون يورو بالإضافة إلى أي لاعب يختاره نادي باريس.





وأوضحت أن باريس سان جيرمان سيختار من بين الثلاثي (كيلور نافاس - جاريث بيل - ماريانو) لكن النادي الباريسي يُريد الكرواتي لوكا مودريتش الذي بدوره لا يرغب في مُغادرة الريال.