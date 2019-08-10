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"هدية الحاج" تقدِّم قرابة 5 ملايين وجبة ونحو 10 ملايين عبوة سقيا لضيوف الرحمن

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:43 م
هدية الحاج تقدِّم قرابة 5 ملايين وجبة ونحو 10 ملايين عبوة سقيا لضيوف الرحمن
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تعمل جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية على تقديم قرابة 5 ملايين وجبة، ونحو 10 ملايين عبوة سقيا لضيوف الرحمن، تتنوع بين الوجبات المطهوة بمشعرَيْ عرفات ومزدلفة، ووجبة الحاج في مرحلتَيْ الاستقبال والتوديع، ومراكز توجيه الحجاج، والمنافذ الحدودية، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والمواقيت، والمناطق المجاورة للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وكذلك السقيا في مطارَيْ جدة والمدينة المنورة.

من جانبه، بيَّن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور يوسف بن عبدالله الباحوث، أن الجمعية تقدم سلسلة من الهدايا والخدمات والمنتجات التي تسعى من خلالها إلى تسهيل أداء المناسك لحجاج وعمار بيت الله الحرام، تبدأ بالاستقبال والترحاب منذ الوصول، وتقديم الوجبات الخفيفة لهم، وعبوات السقيا، وأصناف متعددة من منتجات العناية الشخصية لقاصدي بيت الله الحرام. موضحًا أن هدايا الجمعية تتنوع حسب تنوع برامجها وخدماتها؛ فمنها ما يخص التغذية الروحية والتوجيه، ومنها ما يخص الإطعام والسقيا، ومنها ما يقدَّم في برامج الضيافة والاستقبال، ومنها منتجات خاصة بالعناية الشخصية والتحفيز، ومنها ما يقوم ضيف الرحمن بتوكيل الجمعية بتنفيذه بالنيابة عنه، مثل الهدي والأضاحي والوكالة في النسك، وغيرها.

وحث "الباحوث" الموسرين على المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، ودعم برامج وخدمات الجمعية وحملتها التي انطلقت تحت وسم #عطاؤكم_هدية؛ وذلك لإظهار الصورة المشرفة لأهل هذه البلاد المباركة.

الجدير بالذكر أن جمعية "هدية الحاج والمعتمر الخيرية" تأسست قبل عشر سنوات، وقدمت خلالها أكثر من 175 مليون خدمة، استفاد منها أكثر 70 مليون مستفيد من الحجاج والمعتمرين والزوار.
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