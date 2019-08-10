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إدريس إلبا يبدأ تصوير Ghetto Cowboy

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:36 م
إدريس إلبا يبدأ تصوير Ghetto Cowboy
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أحمد جمال أحمد
 
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نشرت صحيفة ديلي ميل لقطات للنجمة إدريس إلبا من موقع تصوير فيلمه الجديد بمدينة فيلاديلفيا، الفيلم الذي سيكون بعنوان Ghetto Cowboy .

 

ووفقا للصحيفة البريطانية فإن اللقطات التي نشرت للنجم البريطاني الأسمر، كانت خلال تلقيه لدروس لتعلم الفروسية بموقع تصوير الفيلم الذي يجسد به شخصية "كاو بوي".

 

ويجسد إدريس دور أب يكافح لنيل حب نجله الذي يدعى Cole، الذي انتقل للعيش معه بمدينة فيلاديلفيا بعد سنوات من عيشهم مفترقين عن بعضهما البعض.

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