إدريس إلبا يبدأ تصوير Ghetto Cowboy

نشرت صحيفة ديلي ميل لقطات للنجمة إدريس إلبا من موقع تصوير فيلمه الجديد بمدينة فيلاديلفيا، الفيلم الذي سيكون بعنوان Ghetto Cowboy .

ووفقا للصحيفة البريطانية فإن اللقطات التي نشرت للنجم البريطاني الأسمر، كانت خلال تلقيه لدروس لتعلم الفروسية بموقع تصوير الفيلم الذي يجسد به شخصية "كاو بوي".

ويجسد إدريس دور أب يكافح لنيل حب نجله الذي يدعى Cole، الذي انتقل للعيش معه بمدينة فيلاديلفيا بعد سنوات من عيشهم مفترقين عن بعضهما البعض.