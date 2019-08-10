"دعاء يوم عرفة".. ماذا بحث المصريون على جوجل؟

رصد محرك البحث جوجل أبرز الموضوعات المتداولة، اليوم السبت، 10 أغسطس، والتي جاء أبرزها دعاء يوم عرفة ، وتستعرض "الفجر" أبرز هذه الموضوعات خلال السطور القادمة.

يوم عرفة

هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة، وفيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة حيث أن الوقوف بعرفة يعد أهم أركان الحج.

ويقع جبل عرفة شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بحوالي 22 كم، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من مزدلفة، وهو المشعر الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم.

أحمد السعدني

تستقبل أسرة أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعدني،العزاء فيها مساء اليوم السبت بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ الزايد.

وتم تشييع جثمان الراحلة من مسجد سعاد كفافي بمدينة السادس من أكتوبر، عقب صلاة ظهر اليوم.

دعاء يوم عرفة

قال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: أفضلُ الدعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، و أفضلُ ما قلتُ أنا و النبيون من قبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له.

جينيفر لوبيز

خطفت نجمة البوب العالمية "جينيفر لوبيز" الأنظار في حفلها الذي أقيم أمس بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، ليس فقط لأدائها الفني المتميز إنما لإطلالاتها المتعددة.

وظهرت "لوبيز" بأكثر من إطلالة لتتناسب مع استعراضاتها المختلفة التي قدمتها على المسرح.