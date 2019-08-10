أحد علماء الأزهر: أعظم أنواع النفقة هي "الحج"





قال الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أعظم أنواع النفقة هى نفقة الحج، حيث أن المسلم يصلي ويتعبد ويقف على عرفات في الحج.وأشار "المالكي"، خلال حواره يبرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن الحاج يشعر وكأنه يوم الحشر، وهناك معاني يشعر بها وهو يصلي في الحرم ويتذكر الآخرة، فيدعو ربه أن يصفي قلبه من الحقد والغل.وكان قد وصل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، إلى منى للإشراف على راحة بيت الله الحرام، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.