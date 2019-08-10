تعرف على أسعار اللحوم بالأسواق... وجزارين اللحوم عند اقل مستويات أسعارها على الاطلاق
السبت 10/أغسطس/2019 - 07:28 م
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شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 10-8-2019 استقرار فى الأسواق المصرية مع إقبال كبير من الأسر المصرية على شراء اللحوم قبل
يوم واحد من بداء عيد الاضحي الميارك.
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن
بين 125 إلى 160 جنيها للكيلو، وكيلو اللحوم
الكندوز بين 150 جنيها إلى 160 جنيه للكيلو كيلو اللحوم البتلو بين 125وحتى 160
جنيها للكيلو.
وسجل سعر اللحوم الجملى نحو
120 جنيها للكيلو، فيما تباع اللحوم السودانية فى منافذ التوزيع الاستهلاكية
التابعة للدولة، بين 85 - 90 جنيها للكيلو هذا للحوم الكندوز، والضمان بين 100-110
جنيهات للكيلو.
وقال جزار بشارع الهرم ، إن اسعار اللحوم في أدني مستويتها على الاطلاق، وهناك اقبال من الموطنين على شرائها.
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