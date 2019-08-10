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مفاجأة في طقس أول أيام العيد.. والحرارة تصل لـ42

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:33 م
مفاجأة في طقس أول أيام العيد.. والحرارة تصل لـ42
أرشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، "أول أيام عيد الأضحى" طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى

القاهرة 27 38
شبين الكوم 27 37
طنطا 24 36
دمنهور 25 34
الإسكندرية 21 32
بلطيم 21 31
مطروح 21 31
السلوم 23 33
سيوة 22 39
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
الزقازيق 23 38
الإسماعيلية 22 38
السويس 24 37
العريش 24 33
رفح 23 33
رأس سدر 26 38
نخل 17 37
نويبع 28 36
طابا 28 35
كاترين 17 30
الطور 27 38
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 28 39
مرسى علم 28 36
الفيوم 25 38
بني سويف 26 38
المنيا 24 39
أسيوط 24 40
سوهاج 25 40
قنا 25 40
الأقصر 26 41
أسوان 27 42
أبوسمبل 26 40
الوادى الجديد 24 41
شلاتين 28 37
أبورماد 28 36
حلايب 30 35
رأس حدربة 29 34

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المزيد عن: مصر درجات الحرارة خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الارصاد الجوية
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