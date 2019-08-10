الصحة السعودية: 25 مستشفى جاهزة لخدمة الحجاج بإجمالي 5 آلاف سرير
السبت 10/أغسطس/2019 - 07:32 م
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عبد العال، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إن الوزارة تقدم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام، واستعدت لموسم الحج الحالي منذ نهاية الموسم الماضي، لافتَا إلى أن الاستعداد بدأ مبكرًا للغاية.
وتابع "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء السبت، أن الوزارة جهزت 25 مستشفى لخدمة الحجاج باجمالي 5 آلاف سرير، خلاف 160 مركزا صحيا، وعشرات النقاط الطبية المتوفرة، والطب الميدان المتواجد بين الحجاج.
وتابع أن الوزارة حرصت على تقديم رسائل التوعية، على كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة بالعديد من اللغات.
وتابع "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء السبت، أن الوزارة جهزت 25 مستشفى لخدمة الحجاج باجمالي 5 آلاف سرير، خلاف 160 مركزا صحيا، وعشرات النقاط الطبية المتوفرة، والطب الميدان المتواجد بين الحجاج.
وتابع أن الوزارة حرصت على تقديم رسائل التوعية، على كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة بالعديد من اللغات.
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