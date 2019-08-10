ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خادم الحرمين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:29 م
خادم الحرمين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
وصل، بحفظ الله ورعايته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة، إلى منى ليشرف -أيده الله- على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر منى، كان في استقباله: الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وعدد من المسؤولين.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
13:30
5
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
0
x
16:00
0
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
2
x
18:30
1
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
17:30
-
ستاد ريمس
الكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
2
x
18:00
1
يوفنتوس - إيطاليا
مباريات ودية
برشلونة
-
x
23:00
-
نابولي