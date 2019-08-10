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ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة اطلع بره في دوري أبطال إفريقيا

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:37 م
ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة اطلع بره في دوري أبطال إفريقيا
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محمد الصو
 
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تأكد غياب وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة اطلع بره المقرر لها مساء غد الأحد في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

 

وأدي وليد تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية، وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

 

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم السبت في الإسكندرية استعدادا لمواجهة «اطلع برة» بطل جنوب السودان المقرر لها مساء غد الأحد في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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