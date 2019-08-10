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التشيرينغيتو يعلن انتهاء صفقة نيمار

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:33 م
التشيرينغيتو يعلن انتهاء صفقة نيمار
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مني العوضي
 
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بات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قريب جدًا من مغادرة باريس سان جيرمان خلال الساعات القليلة القادمة من فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وغرد جوسيب بيدرول إعلامي برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن نيمار اقترب جداً من الليجا.
 
وجاءت تغريدة بيدرول، مشوقة لجماهير الدوري الاسباني فلم يحد إلى أين سيذهب نيمار سواء بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة أم سيرتدي لأول مرة قميص ريال مدريد الأبيض؟

وأعلن نيمار منذ بداية الميركاتو الحالي رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان بعدما فشل في التأقلم مع الأجواء الباريسية وعانى كثيراً من الإصابات التي لحقت به.

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