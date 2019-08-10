وفاة عون حرس صدمته شاحنة ثقيلة بباجة

توفي مساء أمس عريف أول من فرقة الأمن العمومي للحرس الوطني بباجة بعد أن صدمته شاحنة ثقيلة عندما كان يباشر عمله بمنطقة وادي الزرقاء على الطريق الوطنية عدد 6 في إطار دورية تتكون من أربعة أعوان للحرس حسب ما أفاد به مصدر أمني .

وتفيد المعطيات الأولية ان سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها بسبب خلل طارئ جعلها تتجه نحو الدورية وتُباغت أحد الاعوان البالغ من العمر 33 سنة وتصدمه بشكل مباشر بما تسبب له في إصابات بليغة أدت إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى .