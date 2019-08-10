مزيكا تطرح برومو كليب "اعيش لمين" لأحمد شوكت

طرحت شركة مزيكا، برومو كليب أغنية "اعيش لمين" للمطرب أحمد شوكت، وذلك عبر صفحتها بموقع فيس بوك.





الأغنية من كلمات حسين مصطفى محرم، والحان مدين، توزيع يحيى يوسف، ميكس وماستر خالد رؤوف، ومن إخراج اسلام الفولي.





وقد ظهر شوكت خلال الأغنية بإطلاله شبابية مميزة، خلال كواليس تصوير الكليب، الذي أستغرق يوم كامل، بمنطقة الحزام الأخضر.









وانتهى شوكت مؤخرًا من إنهاء كافة تفاصيل تسجيل البومه الجديد، والمنتظر أن تم طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر قناة مزيكا الغنائية.









وطرح شوكت مؤخرًا أغنية "صباح الرضا"، من الألبوم الجديد، ولاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وحققت نسب مشاهدة مرتفعه قاربت على المليون في فترة وجيزة .



