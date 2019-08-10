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رسالة سعد سمير إلى تريزيجيه في مباراته الأولى بالبريمير ليج

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:32 م
رسالة سعد سمير إلى تريزيجيه في مباراته الأولى بالبريمير ليج
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محمد الصو
 
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حرص سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء مكالمة مع محمود حسن تريزيجه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، صباح اليوم قبل أولى مباريات الفريق بالبريميرليج.


وجاءت مكالمة سمير لصديقه وزميله السابق بالأهلي، من أجل تهنئته بالظهور الأول بالدوري الإنجليزي، مطالبا له بالصبر حتي يحصل على فرصة المشاركة مع بذل الكثير من الجهد لفرض اسمه بشكل مميز، متمنيا له التوفيق بالفترة المقبلة.


وانتقل محمود تريزيجية إلى أستون فيلا الإنجليزي، قادمل من قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


ويلعب تريزيجه اليوم أولى مبارياته مع الفريق أمام توتنهام هوتسبير، على ملعب الأخير ضمن الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

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المزيد عن: كورة سعد سمير رياضة تريزيجيه
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