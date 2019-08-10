الداخلية تصدر بلاغا مروريا بمناسبة عطلة عيد الأضحى

قالت وزارة الداخلية في بلاغ مروري لها انه بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تليها الاحتفالات بعيد المرأة لسنة 2019، تُعلم وزارة الداخلية وأن عديد الطرقات ستشهد كثافة مرورية خاصة يومي:

السبت 10 أوت 2019 بداية من منتصف النهار وإلى غاية منتصف الليل.

الثلاثاء 13 أوت 2019 بداية من منتصف النهار وإلى غاية منتصف الليل.

وتبعا لذلك فإنها تدعو مستعملي الطريق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة والإمتثال لأحكام مجلة الطرقات وإحترام علامات المرور والسياقة المتزنة وعدم الإفراط في السرعة وعدم نقل ركاب في وسيلة غير معدة للغرض وتجنب إستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة وإحترام الاولوية وملازمة اليمين وعدم القيام بالمجاوزة الممنوعة وعدم السير ليلا دون إنارة مع ضرورة إستعمال حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران وعدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق وتجنب السياقة في حالة تعب والسياقة المتهورة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

هذا وتضع وزارة الداخلية كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإرشادهم ومساعدتهم، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال بهواتف النجدة التالية:

197 الأمن الوطني.

193 الحرس الوطني.

198 الحماية المدنية.

71.342.787 أو 71.343.201 إدارة شرطة المرور.

71.960.448 المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني.