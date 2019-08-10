انخفاض أسعار الأضاحي بنحو 60 إلى 100 د

أكد المدير العام للمنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة ياسر بن خليفة بأن الفترة الأخيرة وخاصة يوم امس الجمعة وصباح اليوم السبت 10 أوت 2019، شهدت إقبالا متواصلا على نقاط البيع المنظمة والبالغ عددها 187 نقطة موزعة على كامل تراب الجمهورية.

واضاف ياسر بن خليفة ان اسعار أضاحي العيد شهدت انخفاضا بصفة عامة تراوح بين 60 إلى 100 دينار .