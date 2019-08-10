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انخفاض أسعار الأضاحي بنحو 60 إلى 100 د

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:25 م
انخفاض أسعار الأضاحي بنحو 60 إلى 100 د
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محمد وليد الجموسي
 
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أكد المدير العام للمنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة ياسر بن خليفة بأن الفترة الأخيرة وخاصة يوم امس الجمعة وصباح اليوم السبت 10 أوت 2019، شهدت إقبالا متواصلا على نقاط البيع المنظمة والبالغ عددها 187 نقطة موزعة على كامل تراب الجمهورية.
واضاف ياسر بن خليفة ان اسعار أضاحي العيد شهدت انخفاضا بصفة عامة تراوح بين 60 إلى 100 دينار .
كما اشار إلى انه تم بيع 870 ألف من أضاحي العيد إلى حد الآن بالنقاط المنظمة المذكورة، مضيفا أن نقطة بيع الاضاحي ستواصل عملها الى غاية يوم غد في مقر شركة اللحوم.
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