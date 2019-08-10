"الفجر" مع "الطواف" في ورش الحرف التراثية المنتجة لأدوات الحج "الكسوة والمسبحة" (صور)

تجولت كاميرا "الفجر"، مع مصطفى كامل الشهير بـ"الطواف"، حيث زُرنا 4 ورش حرف تراثية في القاهرة، ورافقنا عدد من المهتمين بشأن التراث المصري.





وبدأت الجولة من ورشة صناع "السبح" من قرون الأبقار وحبوب القرفة بشكل مبتكر للغاية، حيث قام الصانع بعمل نماذج أمام الحاضرين، وشرح لهم خطوات عملها.





وثاني محطات الجولة كانت في ورشة تجليد الكتب بجلد الماعز، والطباعة عليها بالحروف المذهبة، وذلك في مسبك عبد الظاهر في وكالة قايتباي بحي الأزهر، حيث تعرفنا على هذه المهنة التي توارثتها أجيال المصريين حيث بدأت منذ القرن الأول الميلادي.





أما ثالث محطات الطواف فكانت في ورشة السيرما أو التقصيب، وهو التطريز بخيوط الذهب والفضة على النسيج، والورشة لأحمد شوقي القصبجي حفيد آخر صانع من صناع مسوة الكعبة في مصر حيث أطلعنا على جزء من أسرار المهنة وخامتها وفريق العمل المصاحب له والمراحل التي تمر بها قطعة القماش حتى تصير لوحة فنية رائعة.





وآخر الصناعات كامت صناعة التكفيت، حيث زرنا ورشة صناعة مفتاح الكعبة، والذي يتم صبه من النحاس ثم رسم الأشكال عليه بالحفر الغائر ثم تنزل سلوك الفضة في هذه الرسومات وتثبيتها عن طريق الطرق، وتعد هذه الصنعة من أقدم الصناعات في مصر.





ومن ناحيته قال "الطواف" مصطفى كامل إن الهدف من هذه الجولات هو إحياء ثقافة الاهتمام بورش التراث المصري، والاهتمام بهؤلاء الصناع الذين إن تركوا أكثر من ذلك فسوف تختفي وتندثر هذه الصناعات للأبد.



